Мобильный интернет станет доступен еще в 25 населенных пунктах Иркутской области в 2023 году

Определены 1 800 населённых пунктов России, которые обеспечат мобильным интернетом в 2023 году. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Среди них 25 – в Иркутской области. Это деревня Тунгуй Заларинского района, села Усть-Кульск и Азей Тулунского района, деревни Шеина, Аргун, Литвинова и село Залог Качугского района, поселок Новодолоново и деревни Кумейка и Барчим Братского района, поселки Березовский, Еланский и село Или Куйтунского района, деревня Нижняя Слобода и село Тимошино Жигаловского района, села Буря, Новолетники, Баргадай, деревня Сенная Падь и поселок Большеворонежский Зиминского района, деревни Большебаяновская Нукутского района, Ключевая Усольского района, Кударейка Эхирит-Булагатского района. В деревне Бадай Усольского района и селе Подволочное Усть-Удинского района в январе 2023 года проведут проверку наличия связи, после чего будет принято решение.

Чтобы интернет и мобильная связь пришли в те или иные территории региона, жители могли проголосовать как на портале Госуслуг, так и письменно, отправив обращение по почте, либо в администрацию муниципального образования для передачи в адрес министерства цифрового развития и связи Иркутской области. Голосование продолжалось до 12 ноября 2022 года. В нем могли принять участие жители деревень, сел и поселков с населением от 100 до 500 человек.

Напомним, что в 2022 году базовые станции мобильной связи смонтировали в десяти селах Иркутской области. До конца текущего года жители населенных пунктов Верхнеокинский (Зиминский район), Бада, Новое Приречье, Худобок, Кобь и Бурнинская Вихоря (Братский район), Карлук и Корсукова (Качугский район), Дальняя Закора и Константиновка (Жигаловский район) смогут воспользоваться услугами мобильной связи стандарта 4G (LTE), беспроводным интернетом и широкополосным доступом к глобальной сети.