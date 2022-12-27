Доля российских сделок с недвижимостью в Турции достигла 42%

Эксперты компании Alanya Property Sales проанализировали динамику российских сделок с недвижимостью в Турции и объяснили, почему в 2023 году получить ВНЖ или гражданство при покупке жилья будет дороже.

В период с января по ноябрь 2022 года россияне приобрели в Турции 13,9 тыс. объектов недвижимости. Это более чем в 3 раза больше (209%), чем за аналогичный период прошлого года.

Параллельно росту числа российских сделок в текущем году повысилась и доля сделок с участием наших соотечественников относительно общего числа иностранных операций с жильём в этой стране. Так, если в период с января по ноябрь 2021 года доля российских сделок в общем котле иностранных сделок была на уровне 8,7% (4,4 тыс. из 50,7 тыс.), то за 11 месяцев 2022 года российская доля увеличилась до 22,47% (13,9 тыс. из 61,1 тыс.).

В ноябре 2022 года доля российских сделок с недвижимостью в Турции относительно общего числа иностранных сделок и вовсе составила рекордные 42,33%. Так, в одиннадцатом месяце года наши соотечественники приобрели в Турции 2,5 тыс. объектов из 6,1 тыс. всех иностранных.

«Большинство покупателей в этом году в Турции из России, на втором месте Ирак, который до этого прочно держал пальму первенства, на третьем — Украина. Недвижимость в Турции всегда пользовалась большим спросом у иностранцев. Россия давно присутствует на рынке жилья Турции и достаточно активно. Так, компании начали нанимать русскоязычных менеджеров в Анталийском регионе около 15 лет назад, в Стамбуле около 10 лет назад», – отметила заместитель директора агентства недвижимости Alanya Property Sales Анастасия Кезик.

По словам эксперта, российский спрос сейчас бьёт рекорды, потому что населения в стране больше, соответственно, больше людей, которые, не доверяя банкам, постарались вывести валюту и вложиться в недвижимость нейтральной страны, которая всегда в цене. Бонусом к покупке прилагается ВНЖ или гражданство.

«Спрос на жилье со стороны российских покупателей, скорее всего, вернётся в норму, так как все, кто хотел вывести свои активы, уже вывели. Кроме того, турецкие банки "закручивают гайки". Также в 2023 году официально президентом поставлено в программу изменения законов сфере недвижимости. Планируется, что Тапу прописывать не ту цифру, которую указывает продавец, а экспертную оценку. Сейчас при оформлении Тапу с одного владельца на другого берётся две справки о стоимости: одна в мэрии — для новостроек там указывается стоимость, которую указал застройщик, для вторички смотрят стоимость, указанную в Тапу в год выдачи, и пересчитывают с учётом инфляции, но инфляция заложена минимальная. Это повлечет и рост цен, и рост налогового бремени для продавцов и, как следствие, уменьшение числа, подходящих под нужные условия квартир», – резюмировала представитель компании Alanya Property Sales.