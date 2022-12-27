Банковская карта вместо ски-пасс: на «Горе Соболиная» запустили новую технологию оплаты

Сбербанк и горнолыжный курорт в г. Байкальске «Гора Соболиная» реализовали проект по использованию банковской карты для оплаты подъемов вместо ски-пассов. Такая технология впервые применена на курортах Приангарья.

Теперь оплата за подъём осуществляется непосредственно на пропускном турникете. Оплатить можно картой, а также сотовым телефоном, поддерживающим технологии Sber Pay, Android Pay или Samsung Pay. Услуга доступна на всех 14 турникетах курорта.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Сбер активно поддерживает проекты по сокращению наличных платежей, предлагая бесконтактные и безопасные сервисы. Новая услуга позволит гостям при подъемах на гору не приобретать дополнительный пластик, а использовать карту, выпущенную любым банком».

Новый сервис работает на базе оффлайн эквайринга, что позволит в ближайшем будущем запустить не только разовый проход по банковской карте, но и абонементную систему.

Виктор Григоров, генеральный директор ООО «Гранд Байкал»:

«Реализация проекта стала долгожданным и очень нужным новогодним подарком для всех гостей курорта. Оплата по банковской карте или телефону позволит не тратить время и деньги на приобретение ски-пасса, что особенно удобно для разовых посещений. Сервис позволит увеличить скорость обслуживания и, соответственно, сократить до минимума очереди. Оператором платежей выступает Сбербанк, что гарантирует высокую надежность и скорость обработки».

ООО «Гранд Байкал» - лидер в сфере въездного и внутреннего туризма Байкальского региона. Компания включена в Единый федеральный реестр туроператоров (реестровый номер МТЗ 000427), является членом Российского союза туриндустрии (РСТ) и Российской гостиничной ассоциации (РГА). В собственности и управлении компании находятся 8 объектов.

Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» расположен на юго-восточном побережье Байкала. На курорте оборудованы 15 трасс и 5 подъемников.