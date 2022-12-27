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Экскурсионный туризм в города-миллионники на Новый год стал дороже на треть

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До Нового года остались считанные дни, впереди недельные каникулы, которые многие планируют провести вне дома, отправившись в другой город. Эксперты Циан выяснили, какие города пользуются у россиян на Новый год наибольшим спросом и сколько стоит аренда жилья на новогодние праздники.

Россияне бронируют жилье на новогодние каникулы заранее: за неделю до Нового года спрос на посуточное бронирование на четверть ниже, чем за две недели до праздников. При этом в 2022 году средняя «наценка» за аренду квартиры в Новый год увеличилась в Москве: с 2,3 раз в 2021 году до 2,75 раз в 2022 году.  В других городах-миллионниках надбавка осталась на прошлогоднем уровне: 2,3.

Экскурсионный туризм в города-миллионники стал дороже на треть, а вот наценка на квартиры «у моря» в 2022 году меньше, чем в 2021. Курорты Кавказских Минеральных вод тоже предлагают с меньшей, чем в прошлом году наценкой. Рост стоимости аренды сопоставим с динамикой ставок в Калининградской области.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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