Кобзев: Иркутская область переживает вторую индустриализацию

Соответствующее поручение дал Губернатор региона Игорь Кобзев. Дополнительные средства усилят программы Фонда, направленные на поддержку региональных предприятий и, прежде всего, импортозамещающих производств.

– Сейчас Иркутская область переживает вторую индустриализацию. Наши производственные предприятия занимают освободившиеся ниши, осваивают новые направления, реализует проекты, направленные на замещение европейских товаров. И именно сейчас очень важно поддержать эти начинания, чтобы промышленники запускали новые проекты, проводили модернизацию и цифровизацию. Ведь в конечном итоге успешность региональной промышленности напрямую влияет на экономику области. Важно, чтобы институты развития, включая ФРП, приносили нашей экономике максимальный эффект, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В 2022 году Фонд одобрил займы для 22 проектов общей инвестиционной стоимостью почти в 2 миллиарда рублей – как по региональным программам, так и по совместным, с федеральным ФРП. В числе этих проектов производства в стратегически важных отраслях, от машиностроения до энергетики.

Губернатор также отметил успешную работу Фонда с направлением компенсационных программ. В 2022 году общая сумма выплат увеличилась в полтора раза.

– Впервые в этом году была реализована программа выплаты грантов для компенсации процентов по кредитам. В условиях санкционного давления поддержка промышленников, у которых есть банковские кредиты, помогла бизнесу принять оперативные шаги, адаптироваться к стремительно меняющимся условиям рынка. За полгода Наблюдательный совет Фонда развития промышленности рассмотрел 22 заявки. Общая сумма выплат по ним составила 64,5 миллиона рублей. И особенно важно, что вся процедура рассмотрения заявки составляла всего 10 дней. ФРП здесь показал пример оперативности, — говорит министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

В декабре Фонд развития промышленности запустил новую программу, в рамках которой промышленные предприятия смогут возместить часть затрат на транспортировку сырья к месту своего производства. Максимальная сумма компенсации в рамках одной заявки – 500 000 рублей. Прием заявок завершится 14 января 2023 года.

Напомним, Фонд развития промышленности Иркутской области был создан в 2017 году для поддержки производственных предприятий региона и предоставления им льготного кредитования. Кроме этого, ФРП реализует ряд компенсационных программ.