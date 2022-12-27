Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режимы работы в новогодние праздничные дни

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает по следующему режиму:

30 декабря 2022 года все офисы АТБ работают в обычном режиме.

С 31 декабря 2022 года по 4 января 2023 года – нерабочие праздничные дни.

5-6 января 2023 года – для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

7-8 января 2023 года – нерабочие праздничные дни.

С 9 января 2023 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на период с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года, переносится на 9 января 2023 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, переносится на 9 января 2023 года.

Для удобства банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ Мобайл, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внешние банковские переводы, проводимые в интернет-банке и мобильном приложении с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, будут отправлены 9 января 2023 года.

Банк обращает внимание, что переводы на счет в другие банки, совершенные в период новогодних и праздничных дней с 31 декабря 2022 по 8 января 2022 года, будут исполнены банком в первый рабочий день 9 января 2022 года.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).