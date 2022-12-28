Аналитики назвали срок строительства многоквартирного дома в России

Аналитики Домклик изучили данные об ипотечных сделках Сбера и представили рейтинг крупнейших городов России по среднему сроку строительства многоквартирного дома. Средний срок строительства многоквартирного дома в стране составляет 2 года 9 месяцев.

В рамках исследования рассматривались ипотечные сделки Сбербанка во II полугодии 2022 года по покупке первичной недвижимости в городах, где проживает более одного миллиона человек. Для каждого города было определено среднее время строительства многоквартирных домов (планируемый срок сдачи), которое включает в себя следующие стадии: подготовительные работы на стройплощадке, проведение земляных работ, обустройство основания, монтаж коробки, подвод инженерных сетей, подготовка территории вокруг объекта и внутренние отделочные работы, ввод сооружения в эксплуатацию.

Как изменились сроки строительства во II полугодии 2022 года

В Сбере подчеркивают, что во втором полугодии в крупнейших городах России заметного увеличения в планируемых сроках сдачи жилья не произошло. Напротив, в большинстве городов наблюдается снижение сроков строительства, например, в Челябинске (-30%), Самаре (-12%), Екатеринбурге (-11%).

Данные о заключенных сделках Сбербанка за декабрь показывают, что в крупнейших городах России среднее время строительства новостроек составляет от 2 до 5 лет. Среднее значение по стране при этом составляет около 2 лет 9 месяцев. Значительно меньший срок строительство занимает в Волгограде (2 года 3 месяца), Челябинске и Екатеринбурге (2 года 4 месяца). Наибольший срок строительства фиксируется в Ростове-на-Дону (4 года 1 месяц), Санкт-Петербурге (4 года 8 месяца) и Краснодаре (около 5 лет).

Аналитики подчеркивают, что указанные сроки — примерные. На практике длительность строительства зависит от множества факторов, таких как технология (в России наиболее распространены панель, монолит или кирпич), планировки и архитектуры объекта, общей площади. Кроме того, сроки могут быть увеличены из-за технологических перерывов, связанных с природно-климатическими условиями.