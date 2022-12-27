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Банк «Солидарность» открыл офисы в Хабаровске и Биробиджане

Банк «Солидарность» сообщил об открытии двух новых офисовв Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Дополнительные офисы Филиала «Дальневосточный» предоставляют весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц и будут обслуживать как граждан и представителей бизнеса Российской Федерации, так и иностранных граждан и представителей зарубежного бизнеса, являясь важным звеном в системе взаимодействия Банка с зарубежными корпоративными клиентами.

ДО «Хабаровск» Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» расположен по адресу: г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д. 24.
Режим работы:
Понедельник – пятница:  09:00 – 18:00
Суббота, воскресенье: выходной

ДО «Биробиджан» Филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» расположен по адресу: г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д. 22Б.
Режим работы:
Понедельник – пятница:  09:00 – 18:00
Суббота, воскресенье: выходной


/ Сибирское Информационное Агентство /
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