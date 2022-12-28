Банк «Союз» улучшает условия сделок с драгоценными металлами

С 27 декабря Банк «Союз» расширяет время работы со слитками драгоценных металлов и увеличивает число офисов, в которых доступны сделки с ними.



Теперь приобрести физическое золото и серебро в слитках можно в трех офисах Москвы:

- «Сущевский» на ул. Сущевской, 27, стр. 1 (станция метро «Менделеевская»);

- «Лесная» на ул. Лесной, 41 (станция метро «Белорусская»);

- «Красная Пресня» на ул. Рочдельской, 30 (станция метро «Улица 1905 года»).



Кроме того, в офисе «Сущевский» увеличено время работы по сделкам с драгоценными металлами в слитках. Ранее их покупка и продажа осуществлялась до 16 часов по будням. Сейчас приобрести слитки можно:- в будни с 9 до 20 часов;- в субботу с 9:30 до 19 часов.При покупке слитка вы можете воспользоваться скидкой 50% на аренду сейфовой ячейки в Банке «Союз». На данный момент банк предлагает слитки золота весом 50, 100 и 1 000 грамм, а также слитки серебра – 1 000 грамм. На сайте вы можете ознакомиться с курсами драгоценных металлов и забронировать слитки перед покупкой.Обращаем ваше внимание, что офисы банка не будут работать в дни новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января включительно. Однако заявку на бронирование слитков можно оформить на сайте круглосуточно и без выходных.