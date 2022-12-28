Новости

Авто в кредит по двум документам: Примсоцбанк приготовил для клиентов новогодний «Автохит»

Чтобы его оформить заёмщику необходимо толь

- Приятный бонус: оригинал ПТС остаётся у покупателя автомобиля — банку будет достаточно копии или наличия выписки из электронного ПТС/СОР. Такое решение значительно сэкономит время клиентов на посещениях офиса банка для передачи и возврата документов, - комментирует Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Программа распространяется на покупку любого автомобиля категории В не старше 15 лет на момент подачи заявки. Срок автокредитования составляет от 2 до 8 лет. Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей, максимальная – не ограничена 3 500 000 рублей. Первоначальный взнос от 20%. Процентная ставка составляет 12,9% при условии страхования. Возможно оформление кредита без страхования.

Подробную информацию об автокредитовании в Примсоцбанке можно получить в отделениях банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02.

ко оставить заявку и предоставить паспорт и второй документ (например, водительское удостоверение или СНИЛС). При этом совершить покупку можно не только у официального дилера, но и у физического лица, и с любого аукциона мира.

Читайте также:

FT: мировые автопроизводители негласно уходят из Китая
27 декабря 2022
Первые автомобили «Москвич» поступили в продажу
26 декабря 2022

- Приятный бонус: оригинал ПТС остаётся у покупателя автомобиля — банку будет достаточно копии или наличия выписки из электронного ПТС/СОР. Такое решение значительно сэкономит время клиентов на посещениях офиса банка для передачи и возврата документов, - комментирует Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Программа распространяется на покупку любого автомобиля категории В не старше 15 лет на момент подачи заявки. Срок автокредитования составляет от 2 до 8 лет. Минимальная сумма кредита – 100 000 рублей, максимальная – не ограничена 3 500 000 рублей. Первоначальный взнос от 20%. Процентная ставка составляет 12,9% при условии страхования. Возможно оформление кредита без страхования.

Подробную информацию об автокредитовании в Примсоцбанке можно получить в отделениях банка, а также на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8(800)350-42-02.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (167)


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья
«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании