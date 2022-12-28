12 стартапов приступили к работе в студенческом агротех-акселераторе от Россельхозбанка

Определены финалисты первого студенческого агротех-акселератора, запущенного в ноябре 2022 года по инициативе Россельхозбанка при поддержке «Акселератора ФРИИ», Российского общества «Знание» и компании Napoleon IT.

Россельхозбанк в партнерстве с ФРИИ и Российским обществом «Знание» определили 12 финалистов студенческого агротех-акселератора. Подать заявку на участие могли студенты старших курсов бакалавриата, специалитета или магистратуры, а также аспиранты и молодые ученые, представившие инновационные решения для развития технологий и сервисов на платформах экосистемы «Своё» от РСХБ или идеи по запуску своего агротехнологического стартапа.

На участие в акселераторе было подано более 300 заявок из более чем 30 городов со всей России, в том числе: Белгорода, Грозного, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Петропавловск-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы.

Среди поданных на конкурс идей — системы оценки качества посевов, IoT-устройства, сервисы по аренде сельхозтехники, автоматические системы по уходу за растениями, программы развития сельского туризма, несколько разработок по актуальным темам вертикальных ферм, гидро- и аэро-поники, фермерства в городах и зеленого дизайна. Также поступили заявки от разработчиков HR-систем и образовательных проектов.

По решению экспертов Россельхозбанка в следующий этап прошли участники, предложившие следующие решения:

● Система для прогнозирования урожайности и получения статической информации о состоянии полей;

● IT-решение для виноградарей и виноделов Terroir Concept;

● Платформа видеоаналитики для задач агропромышленного комплекса;

● Сервис планирования карьеры в сельском хозяйстве;

● Проект в сфере туризма «FuRal»;

● Сервис совместной закупки для фермеров;

● Проект по озеленению помещений «ЭкоРоль»;

● Единый реестр агрономического рынка образования;

● Приложение для автоматизации составления отчётности ReportsAgro;

● Автоматическая система по уходу за растениями TerraFarm;

● Виртуальное путешествие по фермерскому хозяйству, представленному на платформе «Свое»;

● Сеть гиперлокальных, модульных агропромышленных комплексов GardenSharing.

В течение следующих двух месяцев команды будут тестировать свои идеи и дорабатывать решения до уровня жизнеспособного и востребованного продукта. Просветительская организация - Российское общество «Знание» проведет онлайн-обучение, необходимое для развития у команд продукто-ориентированного подхода. Дополнительно командам будет доступна помощь менторов от экспертов компании Napoleon IT - одного из лучших AI-разработчиков в России по версии Clutch и Cnews.

«Мы были приятно удивлены количеством идей, поданных в студенческий агротех-акселератор. Выбор 12 самых перспективных проектов был непростым: нам важно было выявить по-настоящему заинтересованных участников, проекты которых мы могли бы полноценно поддержать. Работа в акселераторе предстоит интенсивная, помимо насыщенной образовательной программы, к каждому проекту будут прикреплены менторы с релевантным опытом. Но мы уверены в своем выборе и считаем, что отобранные студенты покажут высокие результаты», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

По итогам программы лучшие IT-решения будут внедрены в эксплуатацию для улучшения пользовательского опыта клиентов экосистемы «Своё». Самые талантливые участники акселератора получат предложение присоединиться к продуктовым командам Россельхозбанка, смогут устроиться на оплачиваемую стажировку в банк или представить свой агротех-стартап на встрече АгроИнвест Клуба.

Акселератор пройдет в онлайн-формате. В финале программы участники выступят на презентационной сессии, где расскажут о своих идеях и достижениях потенциальным инвесторам и представителям фондов, что поможет привлечь инвестиции в дальнейшее развитие их проекта.

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

«Акселератор ФРИИ» помогает стартапам, IT-компаниям и корпорациям запускать и масштабировать технологический бизнес на российском и международных рынках. «Акселератор ФРИИ» использует собственную методологию и механики для трансформации бизнеса корпораций, внедрения разработок, развития внутренних инноваций и продуктовой трансформации. С 2022 года в «Акселераторе ФРИИ» действует направление технологического консалтинга для среднего бизнеса. В программах «Акселератора ФРИИ» приняли участие более 700 IT-команд. Более 260 компаний прошли программу по выходу и масштабированию на международных рынках GoGlobal.

Российское общество «Знание» – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Napoleon IT ― IT-компания, развивающаяся с 2011 года в трех направлениях: развитии собственных B2B продуктов в области DS, заказной разработке программного обеспечения, предоставлении образования в сфере IT. 2-е среди мобильных разработчиков по версии CMS Magazine. 6-ые среди лучших мобильных разработчиков в России по версии Рейтинга Рунета. 6-ые среди лучших AI-разработчиков России по версии Clutch в 2022 году. Основные компетенции: Data Science, Computer Vision, Machine Learning, cloud, highload backend и mobile в отраслях ритейл, промышленность, финтех. Партнеры компании — SAP, Stanford, Мюнстер, МФТИ, ИТМО. Клиенты — X5 Group, Бристоль, Kari, РИВ ГОШ, Пятёрочка Налету, Эксперт-лизинг.

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