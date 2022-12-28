15% компаний отказались от корпоратива, чтобы выплатить «13-ую зарплату»

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Иркутской области, и выяснила, что предпочли их текущие работодатели: новогодний корпоратив или выплату «13-й зарплаты».

35% опрошенных работников из Иркутской области рассказали, что официального новогоднего корпоратива у них на работе не будет, поскольку он изначально не планировался (в целом по РФ новогоднего праздника не предполагалось у 40% опрошенных). Еще 20% респондентов рассчитывали на праздник с коллегами, но компания приняла решение его отменить. И только 31% работающих иркутян в этом году повеселятся на корпоративе (в целом по стране таких будет чуть меньше – 28%).

30% тех компаний, где корпоратив отметили, это решение сотрудникам никак не объясняли. Среди остальных работодателей 24% связали отмену мероприятия с отсутствием праздничного настроения в коллективе, 22% - с отсутствием бюджета. Кроме того, 15% компаний объяснили свое решение об отмене корпоратива желанием направить эти деньги на выплату премий (13-й зарплаты) сотрудникам, 6% - передачу этой суммы на благотворительность. Еще 13% отметили вариант «другое», прокомментировав, в частности, что отмена корпоратива была коллективным решением, была связана с началом реоорганизации в компании и даже с увольнением отвечавшего за праздник сотрудника.

34% работников, оставшихся без новогодних корпоративов, согласились с этим решением, так как полагают, что сейчас не самое подходящее время для праздника. Еще 19% тоже не возражают и считают, что выплата премий из бюджета на корпоратив сейчас - более уместное решение. 18% отметили, что у людей действительно нет праздничного настроения. При этом 9% придерживаются иной точки зрения – и выступают против отмены корпоратива, так как у них есть праздничное настроение. Еще по 8% говорят, что неформальный праздник с коллегами не заменить никакими премиями и что традиции надо соблюдать.

Несмотря на это, при необходимости выбрать между корпоративом и премией сразу 85% без колебаний выбрали бы финансовый бонус и только 15% предпочли бы деньгам праздник.