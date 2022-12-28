Мобилизованный из Куйтунского района Андрей Грачев погиб во время выполнения СВО на территории Украины

Родился Андрей 5 марта 1992 года в селе Чеботариха Куйтунского района, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2009 году окончил Чеботарихинскую среднюю общеобразовательную школу. В 2010 году Куйтунским военным комиссариатом был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

«Он стал одним из защитников Отечества, исполнил долг воина ценой своей жизни, и навсегда останется в памяти земляков, и будет примером верности Родине и присяге», – говорится в сообщении.