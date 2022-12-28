Кэшбэк за покупки по СБП запускают российские банки

Процент варьируется от 1 до 10%, выяснили «Известия».

Главную роль в стремительном росте трансакций через СПБ сыграли активное развитие технологий оплаты по QR-кодам, уход международных сервисов и уже выработанный у граждан паттерн «платить» телефоном, считают опрошенные эксперты.

Кешбэк за покупки через СБП в магазинах-партнерах в декабре 2022 года ввел Альфа-банк, сообщил «Известиям» его представитель. Он уточнил: например, к акции уже присоединились магазины электроники re:Store, Samsung и Xiaomi.

Систему вознаграждений в СБП в рамках новогодней акции (с 1 декабря 2022-го по 31 января 2023-го) также запустил банк «Синара». В кредитной организации подчеркнули, что потребители получат 1,5% от суммы покупки рублями на счет.