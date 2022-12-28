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Борьбу с лесными пожарами усилят в России

К тушению подключат силы федерального резерва экстренного реагирования, узнали «Известия».

В России планируют улучшить борьбу с лесными пожарами — при помощи сил федерального резерва экстренного реагирования. Подконтрольная Рослесхозу структура будет заниматься самыми сложными возгораниями, рассказали в ведомстве.

В состав резерва войдут около 800 лесных пожарных и шесть воздушных судов.

Законопроект, закрепляющий необходимость создания и координации такой структуры, 26 декабря одобрила правкомиссия. В России огонь ежегодно проходит миллионы гектаров земли. Причем каждый раз горят разные субъекты. О том, спасет ли ситуацию проект Минприроды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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