176,4 тысячи гектаров леса восстановят в Иркутской области в 2023 году

В результате показатель отношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших деревьев в 2023 году составит 126,9%. В 2022 году он составил 98,8% при планировавшемся уровне 90,9%. Об этом SIA.RU рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В следующем году в Приангарье будет сформирован запас семян лесных растений объемом 6,5 тонн, выращено 22 млн сеянцев для дальнейшего лесовосстановления, в том числе 12 млн с закрытой корневой системой (ЗКС). Для весенних лесокультурных работ на 2023 год уже выращено 38,6 млн штук посадочного материала, в том числе 5,8 млн сеянцев с ЗКС. Породный состав выращиваемого материала в Иркутской области – сосна обыкновенная, лиственница сибирская и кедр сибирский.

Всего на проведение в 2023 году в Иркутской области мероприятий по лесовосстановлению из федерального бюджета запланировано финансирование в размере 43,2 млн рублей, на формирование запаса лесных семян – еще 59,8 тысяч рублей.

В настоящее время в Иркутской области действует 67 лесных питомников, в том числе 26 – в системе учреждений регионального министерства лесного комплекса. Регион является лидером среди субъектов Российской Федерации по объемам лесовосстановления. Ежегодно порядка 10% от всех площадей восстановленного леса в стране приходится на Приангарье.