Минздрав Иркутской области сообщил режим работы поликлиник и больниц в новогодние праздники

Распоряжение о работе медицинских учреждений с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года подписал осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

- В новогодние праздники медучреждения работают практически без выходных. Жителям области будет оказываться помощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Служба скорой помощи продолжит работать в штатном режиме. Медицина катастроф Иркутской области будет переведена в режим повышенной готовности. Работа медучреждений в новогодние праздники у нас отлажена годами, - отметил Алексей Шелехов.

В частности, кабинеты неотложной медицинской помощи работают до 20 часов с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Пункты вакцинации в поликлиниках открыты со 2 по 6 января. Неотложную и экстренную медпомощь в стационарах с 31 декабря по 8 января будут оказывать, как и обычно, круглосуточно.

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях будет проходить со 2 по 6 января в дежурном режиме. Кроме того, специалисты готовы проводить телемедицинские консультации.

По графику со 2 по 6 января будут работать и участковые терапевты, участковые педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов.