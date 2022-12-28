Простои на заводах достигли пика в мае

Сейчас безработица пошла на спад, рассказал «Известиям» гендиректор Всероссийского НИИ труда Дмитрий Платыгин.

На вопрос о том, какой эффект на рынок труда оказали меры поддержки, которое правительство ввело весной, он ответил:

– Продлены меры поддержки, связанные с субсидированием временных работ, обучения кадров промышленных предприятий под риском увольнения. В начале весны мы видели рост численности работников, которые находятся в нестандартных режимах занятости: в простое и на неполном рабочем дне. Простои достигли пика в мае, а по неполному рабочему дню максимальные значения были в июле. Сейчас эти показатели пошли на спад и сопоставимы с уровнем марта 2022 года.