Радуга из моркови, алюминиевые дрова и гирлянда: конкурс на лучшее новогоднее оформление прошел на БрАЗе

На БрАЗе завершился новогодний конкурс на лучшее украшение подразделения. Мероприятие проводится в третий раз и с каждым годом становится все популярнее. На конкурс-2022 было подано 27 заявок, это почти вдвое больше, чем годом раньше, сообщает БСТ.

На оформление некоторых подразделений явно оказала влияние специфика работы – например, елка в канцелярии сделана из папок, гирлянда в пресс-службе – из миниатюрных пресс-релизов, роль дров в композиции Литейного отделения №2 играют алюминиевые чушки. И практически никто из авторов не обошел стороной тему талисмана наступающего года.

– Металлурги еще раз доказали, что они умеют не только плавить металл и обеспечивать бесперебойную работу завода. Это люди, которые обладают неуемной фантазией и прекрасным чувством юмора, – прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Я в очередной раз удивился и посмеялся от души.

3 место разделили Отдел по развитию производственной системы и тиражированию лучших практик (ОРПС) и Участок технологических обработок №3, которые устроили яркие перфомансы с кроличьей тематикой. Отметим, что команде ОРПС пришлось почистить более 70 килограммов морковки, из которой была сделана елка, радуга и прочие украшения.

Серебро у Отдела таможенного оформления коммерческой дирекции, где центром композиции стал камин с почти неотличимыми от настоящих огнем и дымком.

Первое место присуждено команде Участка грузоподъёмных механизмов №3. Здесь также не обошлось без оранжевого корнеплода, который с большим трудом умещался на санках, многочисленных сказочных персонажей и елки, сооруженной из валенок.