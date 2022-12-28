Владелец мерседеса не вписался в поворот и получил 7 млн за уничтоженное авто

Водитель Mercedes-Benz S500 4-Matic попал в крупное ДТП в Иркутске. «АльфаСтрахование» выплатила потерпевшему 7 млн руб. Об этом SIA.RU рассказали в компании.

Мужчина 52 лет двигался по Байкальскому тракту. На скорости не вписался в поворот, врезался в металлическое ограждение и полностью разбил автомобиль.

Повреждения были признаны тотальными – от рычагов, датчиков деталей кузова до траверсов рулевой тяги и блока управления безопасностью. «АльфаСтрахование» оперативно возместила ущерб.

«От машины не осталось практически ничего. Длинный перечень повреждений даже при беглом взгляде говорит о том, что водителю сказочно повезло остаться здоровым и живым. Случившаяся ситуация лишний раз доказывает важность соблюдения скоростного режима не только на городских, но и на региональных трассах, где реже встречаются камеры и больше соблазн полихачить. И, конечно, еще раз констатирует, что каско – необходимая программа, так как при ее отсутствии владелец мерседеса остался бы с покорёженной грудой металла», – сказал Олег Апостолов, директор Иркутского филиала «АльфаСтрахование».