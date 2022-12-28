Иркутскэнерго обеспечит стабильность энергосистемы региона, несмотря на новогодние каникулы

Множество работников Эн+ будут находиться во время каникул на своих рабочих местах, обеспечивая стабильность энергосистемы региона. Их главная задача остается неизменной – свет и тепло в домах жителей Иркутской области. Для этого на всех предприятиях холдинга разработаны порядки, направленные на повышение надежности основного и вспомогательного оборудования.

Энергетики прикладывают все усилия для бесперебойной работы тепловых и электросетей, однако никто не застрахован от форс-мажорных обстоятельств. В случае отключения электроэнергии рекомендуем проверить информацию на сайте Иркутской энергосбытовой компании во вкладке «Электроэнергия – отключения электроэнергии», обычно она появляется в течение 30 минут, достаточно ввести название улицы. Информация об отключениях тепловой энергии также доступна онлайн во вкладке «Отключения – отключения тепловой энергии» по ссылке.

В круглосуточном режиме работает Единый энергетический информационно-справочный центр 8-800-100-9777. Операторы отвечают на звонки в порядке очереди по мере их поступления. Перезванивая вновь вы автоматически становитесь в конец очереди, тем самым продлевая ожидание соединения с оператором.

Для потребителей филиала «Восточные электрические сети» ИЭСК до 8 января включительно работает дополнительный номер телефона (3952) 797-745, с 08:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. Также узнать информацию об отключениях и задать вопросы вы можете в аккаунтах «Свет38»: Вконтакте; Телеграм; Одноклассники. О работе тепловых сетей Иркутска можно узнать в аккаунтах «Оператор тепловых сетей»: Вконтакте; Телеграм; Одноклассники

В новогодние праздничные дни сотрудники Эн+ будут следить за бесперебойной работой всех энергообъектов холдинга. Работники ТЭЦ, гидроэлектростанций, сотрудники Энергосбыта будут работать над тем, чтобы в домах иркутян были свет и тепло. Многие из них даже встретят Новый год во время смены. Все электрические и тепловые сети приведены в повышенную готовность, необходимые ремонты завершены до Нового года. Создан резерв запасных частей, оборудования и материалов. Налажено взаимодействие со всеми городскими службами.