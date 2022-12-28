Только 4 из 10 россиян ничего не раздражает в подготовке к Новому году

Нарезать оливье, помыть горы посуды, выбрать подарки и не сойти с ума во всеобщей суете: россияне назвали самые раздражающие предновогодние дела. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый одиннадцатый россиянин больше всего не любит готовить к празднику (9%). На втором месте в списке ненавистных дел перед Новым годом — уборка и мытье посуды (8%). Искать подарки не любят 7% опрошенных. Еще 7% раздражаются от всеобщей суеты и спешки. Закупать продукты к праздничному столу не любят 6% россиян. Большие траты раздражают 5% респондентов. Еще 5% россиян в подготовке к Новому году раздражают любые дела и обязанности.

2% не нравится само ожидание праздника. По 1% назвали нелюбимыми обязанностями посещение корпоративных мероприятий, приглашение гостей, украшение дома, поздравление родственников, друзей и коллег. Среди других раздражающих дел в подготовке к новому году россияне указывали сборку-разборку елки, распутывание гирлянд, согласование культурной программы и выбор алкоголя.

4% россиян никак не готовятся к празднику. Для 39% в подготовке к Новому году нет ничего нервирующего, причем в прошлом году подобным могли похвастаться 44% опрошенных.

Готовка, уборка и большие траты перед Новым годом чаще раздражают женщин. Мужчин чаще нервирует поиск подарков, ожидание Нового года и общая суета.