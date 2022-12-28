Сбер повысил ставки по вкладам в юанях до 2,38% годовых

Вклады в юанях в Сбере стали ещё выгоднее. С 28 декабря максимальная ставка с учетом капитализации по вкладу «Новые возможности» выросла с 1,53 до 2,38%, а по «Вкладу в юанях» — с 1,07 до 1,43% годовых.

Кроме того, банк улучшил и другие условия депозита «Новые возможности»: снято ограничение по минимальной сумме имеющихся у клиента средств в долларах США (от $5000 на 13 октября 2022 года). Так что сейчас любой человек, независимо от того, доллары или рубли у него на счетах и в каком количестве, может конвертировать их в юани.

Депозиты «Новые возможности» и «Вклад в юанях» можно оформить на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев с ежемесячным начислением процентов. Минимальная сумма вклада «Новые возможности» — 7 тыс. юаней, «Вклада в юанях» — 10 тыс. юаней, максимальная не ограничена. Ставка зависит от суммы и срока вклада. Открыть эти вклады можно в СберБанк Онлайн и отделениях банка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«В преддверии Нового года мы вновь улучшили условия наших вкладов в юанях. Они подойдут всем, кто хочет диверсифицировать свой портфель и вложиться в валюту дружественной страны. Если у клиента есть доллары — в любом количестве, ограничений по сумме больше нет, — мы предлагаем открыть вклад "Новые возможности" и выгодно конвертировать одну валюту в другую. Рублёвые накопления можно переложить также в "Новые возможности", а для сбережений в юанях подойдёт "Вклад в юанях"».

Подробнее — на сайте банка: «Новые возможности», «Вклад в юанях».