В 2022 году Сбер предотвратил хищений и мошенничеств на 1,4 млрд рублей

С начала года Сбер предотвратил сотни посягательств в сфере экономической безопасности и мошенничества против клиентов и банка в целом. Сотрудники банка помогли правоохранителям раскрыть более 450 преступлений и привлечь к уголовной ответственности 388 нарушителей закона. Сумма предотвращённого ущерба составила 1,165 млрд рублей.

Пытаясь завладеть деньгами клиентов, злоумышленники чаще всего предъявляли работникам отделений Сбера поддельные документы, удостоверяющие личность, доверенности, наследственные и исполнительные документы. Благодаря бдительности сотрудников, усиленным мерам защиты, инновационным технологическим решениям для мониторинга и анализа сомнительных операций более 90% таких посягательств предотвращаются, а остальные раскрываются в кратчайшее время. В 2022 году суды вынесли лицам, которые причинили ущерб банку, 487 обвинительных приговоров.

В сфере физической безопасности Сбер также предотвратил хищений наличных на общую сумму 237 млн рублей благодаря мгновенной реакции службы безопасности Сбера, системам видеоаналитики и многоуровневой системе защиты банкоматов.

За 2022 год на банк было совершено 89 нападений. 78 раз преступники пытались извлечь наличные из банкоматов. 11 раз — ограбить кассу, причём 10 из 11 таких преступлений раскрыто по горячим следам.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Вместе с правоохранительными органами мы успешно боремся с противоправными посягательствами в отношении банка и наших клиентов. В этом году мы достигли значительного показателя раскрываемости преступлений в сфере физической безопасности — 99% — и в совокупности с финансовым мошенничеством защитили от преступников 1,4 млрд рублей. Эти цифры говорят сами за себя и в очередной раз доказывают, что любое преступление против банка будет раскрыто, а правонарушители будут пойманы и наказаны по всей строгости закона».