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Мэрия Усолья-Сибирского заплатит ребенку 50 тыс. рублей за укусы бездомной собаки

Администрация города Усолья-Сибирского выплатит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда 9-летнему мальчику за укусы бездомной собаки, сообщает 28 декабря пресс-служба Иркутского областного суда.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Ребенка с укусами доставили в городскую больницу. В прокуратуру города с просьбой разобраться в ситуации обратился отец мальчика. «Причинение ребенку морального вреда в связи с травмой, испугом сомнений у суда не вызывает», – говорится в сообщении.

Установлено, что в судебную коллегию по гражданским делам Иркутского областного суда в период с января по декабрь текущего года поступило восемь аналогичных жалоб. Во всех случаях установлен факт бездействия муниципалитета в организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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