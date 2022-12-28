Новости

Пожарные спасли 10 человек из горящей многоэтажки в Иркутске

Возгорание произошло 28 декабря на улице Курчатова в Иркутске в 17:47 – из огня были спасены 10 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Очевидцы сообщали, что в подъезде в районе третьего этажа был слышен сильный треск, шел дым из электрощитка. На момент прибытия первых подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек, а в подъезде наблюдалось сильное задымление.

«При помощи спасательных устройств огнеборцы вывели из дома 10 человек. На ликвидацию пожара потребовалось менее 30 минут. В результате пожара выгорели щитовые с первого по пятый этажи, подъезд полностью закопчен. Одному из жильцов потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России, причина устанавливается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья
«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании