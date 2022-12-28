Подрядчика оштрафовали на 300 тыс. рублей за срыв сроков строительство ФАПа в Приангарье

Подрядную организацию, которая должна была возвести ФАП в Братском районе Иркутской области, оштрафовали на 300 тысяч рублей за срыв сроков строительства объектов, сообщает 28 декабря региональная прокуратура.

Установлено, что в 2022 году в рамках реализации национального проекта учреждением здравоохранения был заключен государственный контракт на строительство в деревне Куватка нового фельдшерско-акушерского пункта стоимостью более 7 млн рублей. Однако вопреки требованиям закона строительно-монтажные работы подрядчиком выполнялись с нарушением сроков, установленных контрактными обязательствами.

Подрядчика привлекли к ответственности по административной статье «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательства, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика». После прокурорского вмешательства строительные работы завершены и приняты заказчиком.