Иркутянин, на чью машину упало дерево, отсудил деньги у управляющей компании

Владелец автомобиля, на который упало дерево, обратилась в суд с иском к администрации города и управляющей компании, требуя возместить причиненный ущерб – его требование было удовлетворено, сообщает 28 декабря пресс-служба Кировского районного суда.

Установлено, что земельный участок, на котором росло аварийное дерево, входит в состав общего имущества многоквартирного дома, что влечет возложение ответственности на управляющую организацию.

Определив с помощью судебной экспертизы размер причиненного ущерба, суд обязал управляющую компанию возместить убытки истцу, а также оплатить судебные расходы.