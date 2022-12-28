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Жители Усть-Илимска обратились в Госдуму с просьбой сохранить трамвай в городе

Жители Усть-Илимска Иркутской области записали видеообращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой сохранить трамвай в городе.

«В наш город пришла настоящая беда. Вы должны обратить внимание на наш город Усть-Илимск, где сейчас происходит настоящая катастрофа – диверсия против нашего города. Частное предприятие с иностранным капиталом сейчас стало разрушать наш скоростной трамвай. Администрация города бездействует», – говорят на записи люди.

Горожане попросили вмешаться и спасти «трамвай от закрытия и разрушения».

Напомним, в трамваи в Усть-Илимске перестали возить пассажиров 22 декабря. Последнюю трамвайную линию между городом и ЛПК, по которой люди передвигаются на работу, планируют закрыть 31 декабря. По информации СМИ, предприятие закрывают из-за отсутствия возможности обновить трамвайный парк: у новых вагонов отличается колея рельсов. Для современных трамваев необходимо демонтировать имеющиеся рельсы и уложить новые.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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