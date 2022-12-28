Пиротехнику во время праздников в Приангарье разрешили использовать только на спецплощадках

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе с 29 декабря будет введен особый противопожарный режим.

«С завтрашнего дня вводим на всей территории области особый противопожарный режим. Он будет действовать с 8 утра 29 декабря до 8 утра 9 января. <…> Использовать пиротехнику во время действия особого противопожарного режима можно только в специально отведенных для этого местах. На данный момент по региону местные власти определили 149 специальных площадок, где разрешен запуск салютов. 64 из них – в Иркутске. Уточнить адреса площадок можно на сайтах муниципалитетов», – сообщил глава области.

Введение режима, по мнению властей, позволит нам усилить охрану объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Речь идет о коммунальных системах, лечебных учреждениях и другой социальной инфраструктуре.