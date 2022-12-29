Троллейбус нового поколения «Адмирал» прибыл в Иркутск

На предприятие «Иркутскгортранс» с завода «ПК Транспортные системы» прибыл троллейбус нового поколения 6281 «Адмирал». Об этом рассказали в мэрии.

Столица Приангарья стала первым городом, на улицы которого выйдет модель в такой комплектации. Мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель городской Думы Евгений Стекачев осмотрели транспорт. Градоначальник провел символическую передачу ключей работнику предприятия, который уже в январе займет водительское кресло.

«Адмирал» отличается увеличенным автономным ходом и способен преодолевать более 20 километров пути по дорогам, не оборудованным контактной сетью. Пассажирская машина практически полностью собрана из комплектующих российского производства, имеет низкое потребление электроэнергии, оснащена системой климат-контроля салона и кабины водителя.

Директор МУП «Горэлектротранс» Сергей Майок пояснил: модификация выбрана с учетом современных требований к подвижному составу.

Кабина водителя имеет максимальную обзорность, высокую эргономичность рабочего места, наружную систему видеоконтроля зон посадки – высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.