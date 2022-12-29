Тюльпаны методом гидропоники начали выращивать в иркутском «Горзеленхозе»

Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил муниципальное предприятие «Горзеленхоз». Об этом SIA.RU рассказали в мэрии.

Градоначальник осмотрел новые автоматизированные многоуровневые теплицы. Впервые для выращивания тюльпанов в них используют метод гидропоники. Поддерживать необходимую температуру, уровень влажности и освещенности, а также организовывать капельный полив позволяет российская разработка – современный программный комплекс.

Внедрить нововведения удалось благодаря системной поддержке городской администрации. Запуск новых теплиц позволит минимизировать использование ручного труда и затраты, усовершенствовать технологические процессы. Сэкономленные средства будут направлены на дальнейшее развитие предприятия.

В течение трех недель луковицы, насаженные на специальные иглы, будут размещены в воде, затем в поддоны подадут питательный раствор. Агроном Анастасия Колесова отметила: за 3 дня пребывания в новой теплице луковицы дали корни и скоро пойдут в рост.

К середине февраля в новых теплицах «Горзеленхоза» распустятся более 300 тысяч тюльпанов 23 сортов, а всего на предприятии расцветет более 600 тысяч любимых иркутянами весенних цветов.