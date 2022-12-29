Мастер-классы для юных хоккеистов от тренеров «Байкал-Энергии» запустили в Иркутске

Их будут проводить на базе спортивного комплекса «Авиатор». Об этом SIA.RU рассказали в мэрии.

– Недавно для стадиона «Авиатор» приобрели новую ледозаливочную машину, которая обеспечивает качественное ровное покрытие и создает комфортные условия для тренировок. Проведение мастер-классов – совместное решение мэрии и хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Заниматься с ребятишками будут ведущие тренеры и игроки. Для начинающих спортсменов это хороший ценный опыт, возможность получить новые навыки и знания, – прокомментировал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Дмитрий Абрамович.

Первым поделился опытом с начинающими спортсменами старший тренер команды высшей лиги Константин Савченко. Показал упражнения для разминки, рассказал о базовой технике и тактических приемах. Подобные занятия на стадионе «Авиатор» планируют проводить постоянно.

Напомним, что стадион «Авиатор» открыт для массового катания в свободное от тренировок время. Со вторника по четверг посетить его можно с 20:00 до 21:45. В субботу – с 10:00 до 21:30, в воскресенье – с 12:00 до 21:30. На территории есть теплые раздевалки.