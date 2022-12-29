Куда сходить с ребенком на новогодних каникулах в Иркутске?

В Иркутске во время зимних каникул будут проходить игровые программы для детей. Основные мероприятия организуют в центральной части города – на острове Конный и в сквере имени Кирова. Об этом рассказали SIA.RU в мэрии.

Ежедневно с 1 по 7 января 2023 года с 16.00 до 18.00 на острове Конный запланирована программа с аниматорами. Детей будут ждать ледовый лабиринт, горка, конкурсы и викторины. Кроме того, работает каток, на территории которого действует прокат зимнего инвентаря и кафе.

В эти же дни с 14:00 до 16:00 празднования пройдут в сквере имени Кирова. Юных иркутян приглашают принять участие в развлекательных программах, а также с 13:00 до 20:00 посетить резиденцию Деда Мороза (перерыв с 16.00 до 17.00).

3 января Музей городского быта на Декабрьских Событий, 77 запускает экскурсию о традициях XIX века «Рождество в старом доме». Она погружает в атмосферу Нового Года и Рождества в Иркутске того времени: гости увидят елку с самодельными игрушками в соответствующем стиле, открытки, праздничный стол, атрибуты колядок и гаданий, а также узнают о местах, где проходили массовые торжества и маскарады.

3 января в Гуманитарном центре-библиотеке им. семьи Полевых откроются две иллюстрированные выставки «Снова на Землю приходит пора Нового года и Рождества» и «Рождественские узоры».

С 4 января Централизованная библиотечная система города Иркутска проведет новогодние квизы, мастер-классы, интерактивы, творческие встречи, показ фильмов, чтение детских сказок и другое. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте.

Также 6 января в 16:00 на дворовых кортах состоятся рождественские старты, турниры и встречи по хоккею с мячом. Посетить их можно по адресам: улица 5-ой Армии, 69, микрорайон Юбилейный, 8, микрорайон Топкинский, 10, бульвар Рябикова, 21а станция Батарейная, улица Центральная, 15, Лопатина, 51, Тельмана, 53, микрорайон Университетский, 87.

5, 6, 8 января в 11:00 и 14:00 в Иркутском городском театре народной драмы для детей и их родителей покажут музыкальную сказку «Иван Царевич и Новый Год». Предусмотрена игровая программа.

Новогодние мероприятия в областном центре проходят уже с середины декабря – торжественное открытие резиденции Деда Мороза, елки и утренники в учреждениях культуры и образования, игровые программы для детей в каждом округе города.

Для создания праздничного настроения иркутяне сняли фильм «Маршрут Иркутск – Новый Год» с участием известного актера Сергея Степина. Премьера состоится 31 декабря на сайте.