Новая точка обслуживания клиентов Сбера открылась в Иркутске в торговом центре Сильвер Молл

Сбербанк открыл в Иркутске новую точку обслуживания клиентов. Она расположена на первом этаже торгового центра Сильвер Молл по адресу ул.Сергеева, 3/5 рядом с зоной банкоматов.

Специалист банка представляет широкий спектр нефинансовых услуг и выполняет все банковские операции, кроме операций с наличными денежными средствами и обмена валюты. Так, например, клиент может подключить сервис телемедицины СберЗдоровье (18+), стать абонентом оператора сотовой связи СберМобайл (6+), оформить полис ОСАГО, купить страховку "Защита от клеща" или подключиться к онлайн-кинотеатру Okko (18+).

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы стараемся быть там, где удобно нашим клиентам. Точка обслуживания в торговом центре расширяет и дополняет привычные форматы присутствия Сбера. Совершая покупки, посетители могут получать услуги, не тратя на это дополнительное время. Мы надеемся, что новый формат придется по душе иркутянам и гостям города».

В среднем в день консультацию у менеджера банка получают более 30 человек. За три недели работы в точке продаж было оформлено более 40 кредитных карт, 50 подписок СберПрайм и 63 клиента стали пользователями СберМегаМаркета

Режим работы новой точки обслуживания: ежедневно с 09.00 до 18.00 без перерыва.