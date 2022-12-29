На что готовы потратится россияне в Новый год

Как кризис отразились на подходах россиян к празднованию Нового года.

Как пишут «Известия», в 2022 году 48% россиян планируют отметить его скромнее, чем в прошлом году, 30% — не ожидают существенных изменений в тратах на празднование новогодней ночи и только 22% рассчитывают на широкое отмечание праздника.

В отношении подарков картина схожая — 59% опрошенных людей нацелено на сокращении трат. По данным экспертов, доходы населения в уходящем году падали, менялось и эмоциональное состояние граждан — более половины россиян сталкивались в 2022 году со стрессом. Впрочем, к концу года, по данным некоторых соцопросов, у жителей России настроение несколько улучшилось, что и повлияло на желание расходовать дополнительные средства.

Доходы населения в России в III квартале 2022 года, по данным Росстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 3,4%. Это привело к стратегии экономии у россиян и сдерживания трат, сходятся во мнении опрошенные эксперты.