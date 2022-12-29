Национальную криптобиржу создадут в России во II квартале 2023 года

Законопроект внесли в Госдуму, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Госдума может принять законопроект, разрешающий проводить трансграничные сделки с криптовалютами, в январе-феврале 2023 года. Если это произойдет, то со II квартала он уже начнет работать.

По его мнению, оборот цифровых валют должен проходить через отечественную инфраструктуру, поэтому российская криптобиржа также может появиться уже апреле-июне 2023-го. Причем доступ к ней будет не только у компаний, но и у физлиц. Так, бизнес сможет проводить международные расчеты в крипте, в том числе за параллельный импорт. Силовые структуры Запада при этом не смогут препятствовать санкциями в цифровой среде.