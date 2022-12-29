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Завершился розыгрыш призов третьего этапа конкурса «АТБ. Ваше слово»

27 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги третьего этапа конкурса «АТБ. Ваше слово». В официальном Telegram-канале банка с помощью генератора случайных чисел были определены 10 победителей, которые получат наборы для путешествий.

Третий этап конкурса проходил c 1 по 30 ноября. Для участия нужно было оставить и подтвердить отзыв об Азиатско-Тихоокеанском банке на сайте Banki.ru.

Победители будут награждены подарками от АТБ: внешний аккумулятор, спортивная бутылка для воды и дорожная надувная подушка. С каждым из 10 счастливчиков в ближайшее время свяжутся представители банка.

Напомним, что конкурс «АТБ. Ваше слово» продолжается. Последний четвертый этап завершится 31 декабря, по итогам которого в конце января назовут еще 10 победителей. Еще можно успеть принять участие!

Подробнее о конкурсе «АТБ. Ваше слово» можно узнать здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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