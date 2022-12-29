Альфа-Банк первым на рынке запустил банковский тест-драйв

Банк предоставляет возможность бесплатно оценить удобство работы лучшего интернет-банка, а также бесплатно получить сервисы, обеспечивающие безопасность бизнеса. Для этого не обязательно быть клиентом банка, открывать счет или встречаться с представителем банка.

У предпринимателей есть возможность воспользоваться набором уникальных сервисов, такими как «Проверка надзорных органов», «Проверка сотрудников» и «Индикатор риска». В банке помогут проверить благонадёжность сотрудников и снизить риски при найме. Также бизнес заранее проинформируют о любых плановых или внеплановых проверках со стороны надзорных органов. Это ноу-хау на рынке – банк следит и оповещает проверках при помощи прямой интеграции с государственными сервисами. А «Индикатор риска» отследит изменения законодательства и предупредит риски блокировки интернет-банка и карт. В дальнейшем набор сервисов будет расширяться.

Бизнесу сразу начислят приветственные баллы программы лояльности, которые активируются при старте работы счета. Тратить бонусы можно на свое усмотрение: просто снять деньги, оплатить пакет услуг для бизнеса, обменять на технику, поездки на такси, мобильный интернет и на другие цели.

Использование сервисов дает дополнительные преимущества предпринимателям, решившим по итогам тест-драйва открыть счет. В итоге после регистрации клиенты могут сэкономить до 30 тыс. рублей. Сервисы Альфа-Банка для бизнеса доступны онлайн, в том числе возможно полностью удаленное открытие счета.

«Мы все индивидуальны, поэтому привыкли все тестировать перед тем, как совершить покупку. Например, выбирая машину, мы проводим тест-драйв. А выбирая лучшие продукты, мы их дегустируем. Вот и мы решили дать возможность предпринимателям провести дегустацию наших лучших сервисов и решений для бизнеса. Ведь мы уверены в результате», – прокомментировал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Подробнее об услуге – на сайте Альфа-Банка.