Альфа-Банк и Третьяковская галерея представили арт-объект «Супрематический куб»

Альфа-Банк и филиал Третьяковки в Самаре представили арт-объект, который создал яркий представитель русского ленд-арта Николай Полисский. Проект дал старт новой традиции – ежегодно устанавливать перед зданием музея работы современных художников.

Арт-объект объединяет традиции живописи прошлого столетия с современными цифровыми технологиями – «искусством пикселя». Интерес художника к цифровым образам и любовь к масштабным проектам сблизили Николая Полисского и главный финтех страны – Альфа-Банк. Узнав о замысле художника, банк с большим интересом включился в проект и поддержал создание арт-объекта.

«Мы продолжаем развивать пространство вокруг Фабрики-кухни, где изначально предполагалось представлять искусство. Паблик-арт программа Третьяковской галереи в Самаре начинается с проекта Николая Полисского, и мы рады, что первым художником стал известнейший в России автор масштабных произведений, работавший в лэнд-парке Никола-Ленивец и многих городах нашей страны. Теперь его проект появился и в Самаре. Мы рады, что Альфа-Банк поддержал проект, и надеемся, что мы и дальше будем двигаться вместе», – прокомментировал Михаил Савченко, директор Филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре.

Скульптура обращает на себя внимание яркостью. Ее форма — переведенный в объем квадрат Казимира Малевича. Полисский играет с восприятием зрителя: срез бревна издали смотрится как красочное пятно на картине, а неровные древесные поверхности выглядят как экспрессивные мазки импрессионистов.

«Супрематический куб» размером 7х7х7 метров насквозь пронизан цветом. И мы даже не сразу видим, что в нём находится. У куба шесть плоскостей, и в него можно вглядываться бесконечно, ведь под воздействием солнца или сложного искусственного освещения, цвет словно вырывается изнутри, и арт-объект кажется изменчивым.

«Супрематический куб» будет все время преображаться: форма находится в своем первозданном виде, а цвет всегда различается», – пояснил автор скульптуры Николай Полисский.

Николай Полисский работает с природными материалами и цветом, уделяя особое внимание «уместности» арт-объекта. «Супрематический куб» создан из натурального, экологически чистого материала, включая засохшие и сломленные стихией деревья.

«Поддержка культуры и искусства всегда была и остается одним из ключевых направлений социальной и благотворительной деятельности Альфа-Банка. Мы гордимся партнерством с филиалом Третьяковской галереи в Самаре и рады принять участие в проекте самого заметного представителя русского ленд-арта — Николая Полисского. Его творчество, открытое к экспериментам, находит отклик и в нашем стремлении быть первыми в своём деле», – рассказал президент Альфа-Банка, попечитель Третьяковской галереи в Самаре Олег Сысуев.