А-Клуб стал лучшим банком для состоятельных частных клиентов

А-Клуб стал победителем главной номинации премии Wealth Navigator Awards 2022, подтвердив статус лучшего российского банка для состоятельных частных клиентов второй год подряд. Кроме того, руководитель А-Клуба Алина Назарова получила награду в специальной номинации «Леди индустрии» от журнала Marie Claire. «А-Клуб – надежный партнер, обслуживающий крупный частный капитал и состоятельные семьи. Наш приоритеты – это комфорт клиента, скорость обслуживания и поиск подходящих решений. В этом году мы запустили инструменты в юанях, платёжные кольца, альтернативные инвестиции.

А-Клуб стал трендсеттером в lifestyle-направлении: мы создали коллаборацию с нашим символом успеха — черной уточкой и «Кофеманией», пригласили клиентов в новые места, которые стали гастрономическими открытиями, в том числе, и в регионах, даем персональные рекомендации от А-Клуба. Все это — результат слаженной работы всей нашей профессиональной команды», — поделилась руководитель А-Клуба Алина Назарова.

Wealth Navigator Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.