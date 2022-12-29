Банк «Приморье» сообщил режим работе офисов в новогодние праздники

29 декабря 2022

Обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме.

Переводы денежных средств в японских иенах, австралийских долларах, новозеландских долларах, гонконгских долларах, тайских батах осуществляются до 12: 00 по Владивостокскому времени (ВДК).

30 декабря 2022

Обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме, кроме офиса в г. Москва: здесь будут работать с клиентами - юридическими лицами до 19:00, с физическими лицами - до 17:00, обслуживание всех клиентов в кассах будет осуществляется до 17:00.

Переводы в иностранной валюте осуществляются в следующем режиме:

до 12:00 по ВДК осуществляются переводы в корейских вонах,

до 16:00 по ВДК - переводы в китайских юанях.

до 20:00 по ВДК - переводы в американских долларах.

Не осуществляются:

- переводы в японских иенах, австралийских долларах, новозеландских долларах, тайских батах, гонконгских долларах

- переводы физических лиц в Мобильном Банке с 00-00 30 декабря (ВДК). Переводы принимаются только в офисах Банка по графику работы в офиса в соответствии с регламентом обработки.

31 декабря 2022 - 08 января - выходные дни, обслуживание клиентов — юридических и физических лиц — не осуществляется.

За исключением ДО в б. Муравьиной и ДО в б. Муравьиной № 2: осуществляют обслуживание физических лиц по валютно-обменным операциям в круглосуточном режиме.

C 09 января 2023 - обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме.

Особенности проведения операций в праздничные дни:

Уважаемые клиенты!

Платежи в адрес организаций, переводы физических лиц (на свой счет или на чужой счет за пределы Банка), принятые в мобильном приложении и интернет-банке c 31.12.2022 по 08.01.2023, будут обработаны Банком 09.01.2023. Банк «Приморье» обращает внимание клиентов, что изменение доступного остатка по счету будет отображаться в режиме реального времени, при этом зачисление на счет получателя средств будет осуществляться с 09 января 2022.

В период с 31.12.2022 по 09.01.2023 в мобильном приложении и интернет-банке вклады оформляются с датой открытия 09.01.2023, начисление %% осуществляется с 10.01.2023.

Переводы, осуществляемые по номеру телефона или по номеру карты, будут работать в обычном режиме.

Оплата телефонов через приложение или интернет-банк также будет проводиться в обычном режиме.

Заявки на карты, кредиты, ипотеку, поданные через сайт или Мобильное приложение, будут рассматриваться с 09 января 2023.

Круглосуточно работают:

Контакт-центр по телефону: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).