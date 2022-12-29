Ланта-Банк сообщил режим работы офисов с 30 декабря поо 9 января

Офисы в Москве и Рязани
30 декабря обслуживание клиентов в офисах банка осуществляется по стандартному графику пятницы.
31 декабря-8 января обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офис в Санкт-Петербурге
30 декабря обслуживание клиентов в офисе, включая прием платежных документов, осуществляется с 9:00 до 13:00.
31 декабря-8 января обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Орле, Ливнах, Мценске
30 декабря обслуживание клиентов в офисе осуществляется с 9:00 до 17:00. Прием и обработка расчетных документов — с 9:00 до 16:00.
31 декабря-8 января обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Куйбышеве
30 декабря обслуживание клиентов в офисах осуществляется с 9:00 до 17:00. Кассовое обслуживание — с 9:00 до 16:15.
31 декабря-8 января обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Новосибирске
30 декабря обслуживание клиентов во всех дополнительных офисах осуществляется по стандартному графику пятницы.
31 декабря-8 января обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Красноярске
30 декабря обслуживание клиентов в Головном офисе осуществляется с 9:00 до 19:00; в ДО «В Северном», в ДО «Центральный», в ДО «№2» и ДО «№3» — с 9:00 до 18:00; в ДО «№1» — с 8:30 до 16:30.
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31 декабря-8 января обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Офисы в Абакане, Алдане, Иркутске, Хабаровске, Усть-Нере и Бодайбо
30 декабря обслуживание клиентов в офисах банка в Абакане, Алдане и Иркутске осуществляется с 9:00 до 18:00. Офисы Бодайбо и Усть-Нере будут открыты с 9:00 до 18:30. Офис в Хабаровске — с 9:45 до 18:45.
31 декабря-8 января обслуживание клиентов в офисах банка не производится.
Автоматические кассы банка во всех регионах будут работать в обычном режиме за исключением стандартных технических перерывов. С 9 января все подразделения банка возвращаются к обычному графику обслуживанию клиентов.