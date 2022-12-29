Россельхозбанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Забайкальского края

Россельхозбанк и Правительство Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Председатель Правления РСХБ Борис Листов и губернатор региона Александр Осипов.

Стороны договорились о реализации отношений стратегического партнерства, развития долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон при решении приоритетных задач социально-экономического развития Забайкальского края, укрепления его экономического, аграрного и промышленного потенциалов.

Кроме того, соглашение включает развитие системы кредитования физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей Забайкалья с использованием программ в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», развитие сотрудничества с организациями агропромышленного комплекса региона, содействие в реализации совместных с банком программ поддержки малых форм хозяйствования, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных товаропроизводителей, участников проекта «Школа фермера», получивших документ об окончании специализированной программы по развитию фермерства и продвижению фермерской продукции на территории Забайкальского края.

«Россельхозбанк и Забайкальский край – стратегические партнёры, и мы ценим надёжное сотрудничество, проверенное годами. За время работы Россельхозбанк инвестировал в экономику региона более 53 млрд рублей, в том числе 26 млрд рублей в агропромышленный сектор, - отметил Председатель Правления РСХБ Борис Листов. – Мы будем максимально помогать Забайкальскому краю в реализации социально значимых проектов и предоставлять наши цифровые сервисы для комплексной поддержки аграриев и жителей сельских территорий, которые можно применять и в отдаленных районах края. Уверен, вместе с руководством Забайкальского края мы будем шаг за шагом помогать эффективной реализации экономического потенциала региона и повышению качества жизни его жителей».

«Это, действительно, стратегически важное соглашение. Забайкальский край находится в непростых климатических условиях. В то же время у нас большой сельскохозяйственный потенциал. Мы располагаем большими земельными ресурсами для производства зерновых культур и пастбищными угодьями для увеличения поголовья скота. И нам бы хотелось развивать этот потенциал, в том числе ориентируясь на экспорт, хотелось бы, чтобы больше людей приходило в сельское хозяйство, чтобы они открывали новые производства, насыщали рынок Забайкалья качественной местной продукцией. Мы всячески стараемся помогать аграриям. В том числе сотрудничество с Россельхозбанком дает хорошие инструменты для развития этих направлений», – прокомментировал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Доля банка на региональном рынке АПК – 52%, в сезонных работах – 100%. Офисы Россельхозбанка представлены в 19 районах Забайкальского края и покрывают услугами 100% сельских территорий. По программе сельской ипотеки РСХБ выдал более 1,15 млрд рублей, которые помогли улучшить жилищные условия семьям порядка 500 заёмщиков.

В 2021 году обучение по проекту «Школы фермера» впервые было организовано в Забайкальском крае, его прошли 30 участников по специальностям «Растениеводство» и «Современные технологии переработки сельскохозяйственной продукции». В 2022 году «Школа фермера» Забайкальского края обучила более 30 человек по направлениям «Тепличное хозяйство» и «Мясное животноводство».

Россельхозбанк запустил платформу «Я в агро» для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Забайкалье на новом ресурсе представлено свыше 80 вакансий. Также развиваются ранее запущенны маркетплейс для продажи фермерских продуктов Своё Родное, b2b-экосистема Своё Фермерство, сервис для заказа агротуров Своё За городом, жилищные платформы Своё Село и Своё Жильё.