100 билетов авиакомпании «Ангара» было продано за две недели с использованием сервиса SberPay

Иркутское отделение Сбербанка и авиакомпания «Ангара» подключили сервис бесконтактной оплаты SberPay для оплаты авиаперевозок. С помощью этой услуги за две недели было приобретено более 100 билетов.

Клиентам авиакомпании достаточно иметь карту Сбера и при оплате билетов или услуг на сайте авиакомпании нажать кнопку «Оплатить SberPay».

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Клиенты ценят своё время, это объясняет рост интереса к удаленным каналам обслуживания. Сервис SberPay существенно упрощает процесс оплаты и экономит время клиентов, а также исключает ошибки при вводе данных и делает расчёты максимально безопасными».

Сергей Саламатов, директор АО «Авиакомпания «Ангара»:

«SberPay мы подключили для удобства наших пассажиров. В авиакомпании «Ангара» уделяют большое внимание цифровому развитию и повышению качества обслуживания. Для этого мы заключили стратегическое партнёрство со Сбером и намерены его расширять».

Авиакомпания «Ангара» — один из основных авиаперевозчиков на местных авиалиниях в Восточной Сибири. Выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, Сибири и Дальневосточному Федеральному округу, а также чартерные рейсы по России. Авиакомпания создана в 2000 году. Входит в группу компаний «Истлэнд». Парк воздушных судов АК «Ангара» насчитывает 32 единицы: семь АН-24, три АН-26-100 и шестнадцать вертолетов МИ-8 различной модификации и два МИ-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.