Ключевые банки закрывают прием заявок на «околонулевую» ипотеку

Ряд банков анонсировали приостановку с 26 декабря, но по факту уже не принимали заявки с 23 декабря. Об этом «Известиям» сообщили аналитики девелоперской компании Asterus.

«Таким образом, кредитные организации перестраховываются. Объем заявок настолько большой, что банки рискуют не успеть их обработать до вступления в силу новых правил от ЦБ», – сказала коммерческий директор компании Вера Стефан.

По ее словам, теперь минимальная ипотечная ставка при субсидировании от застройщика в «Сбере» составляет 3%, в МКБ чуть меньше – 2,5%.