4 из 10 иркутян признались, что верят в новогодние приметы

Под бой курантов иркутян загадают желание и выпьют бокал шампанского. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob представители экономически активного населения города рассказали, какие приметы и ритуалы соблюдают в новогоднюю ночь.

4 из 10 иркутян верят в новогодние приметы. 14% горожан ежегодно загадывают желание под бой курантов, 7% — выпивают бокал шампанского. 5% опрошенных главной традицией назвали просмотр поздравления президента по телевизору. Еще для 4% необходимым ритуалом является готовка традиционных новогодних угощений.

3% верят в то, что если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется.

1 из 100 иркутян встречает новый год только в новой одежде. По 2% голосов у таких новогодних ритуалов как просмотр салюта, зажигание бенгальских огней и электрической гирлянды.

Другие приметы и ритуалы в праздничную ночь соблюдают 5% респондентов. Среди них гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок и, разумеется, поход в баню.