Российский спрос на недвижимость в Турции под ВНЖ или гражданство вырос в 11 раз

В ноябре российский спрос на покупку недвижимости, подходящей для получения ВНЖ или гражданства в Турции, оказался в 11 раз выше, чем ноябре прошлого года. К таким выводам пришли эксперты компании Skolkovo Realty.

Российский спрос на покупку недвижимости в Турции для получения ВНЖ или гражданства за 11 месяцев 2022 года – с января по ноябрь включительно – вырос на 773,16% относительно результата за аналогичный период 2021 года и на 1484,97% относительно одиннадцати месяцев 2020 года.

В нынешнем году абсолютный пик спроса на объекты недвижимости, подходящие для получения официального статуса в этой стране, пришёлся на октябрь. Так, в десятом месяце года количество запросов оказалось более чем в 3 раза выше (+218,85%) относительно среднемесячного результата за этот год.

В ноябре 2022 года спрос на недвижимость для получения ВНЖ и гражданства в Турции снизился на 48,73% относительно октября. Это снижение в рамках помесячной динамики стало рекордным за последние три года.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, несмотря на это значительное снижение числа покупательских запросов, в ноябре 2022 года число обращений оказалось почти в 11 раз выше (+953,02%), чем в ноябре 2021 года и в 19 раз выше(+1809,15%), чем в ноябре 2020 года.