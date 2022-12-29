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Прокуратура установит обстоятельства пожара в частном доме в микрорайоне Березовый Иркутского района

Во время происшествия погибли дети.

Как рассказали SIA.RU в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, сотрудники ведомства установят все обстоятельства и причины пожара в частном доме в микрорайоне Березовый.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, возбужденного по факту пожара в жилом доме поселка Марково Иркутского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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