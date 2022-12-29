Подстанция «Индустриальная» введена в эксплуатацию в Шелеховском районе Иркутской области

Филиал «Южные электрические сети» Иркутской электросетевой компании запустил в работу подстанцию «Индустриальная» в Шелеховском районе. Новый центр питания будет обеспечивать электроснабжение двух тысяч потребителей села Баклаши, а также станет дополнительным резервом для города Шелехов. Общий объем инвестиций по проекту превысил 100 миллионов рублей. Все работы по строительству и запуску энергообъекта выполнили в срок. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Алексей Розум, главный инженер филиала «Южные электрические сети» ИЭСК:

– Рост энергопотребления в этой части Шелеховского района с начала 2022 года составил уже 17%. Новый центр питания позволит повысить качество электроснабжения жителей села, а также снизить аварийность в районе благодаря перераспределению нагрузки и высвобождению мощности другой подстанции – «Баклаши». От нее ранее обеспечивалось электроснабжение всех потребителей в этом населенном пункте.

При строительстве подстанции использовалось самое современное оборудование, например, распределительные устройства закрытого типа. Они отличаются высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Обеспечена автоматическая передача информации и сигналов с подстанции на диспетчерский щит филиала, это дает возможность для предотвращения аварий и устранения недочетов в режиме онлайн без привлечения персонала.

Запуск «Индустриальной» – часть большого проекта по модернизации электросетей в Шелеховском районе. Общий объем инвестиций до 2029 года составляет около миллиарда рублей. В 2022 году энергетики направили на развитие электросетей района свыше 200 миллионов. В частности, со строительством новой подстанции также завершился монтаж нового оборудования на подстанции «Баклаши» и реконструкция отходящих линий.

Всего в этом году в Шелеховском районе компанией построено 15 километров воздушных линий и 9 километров – кабельных, смонтирована 21 новая трансформаторная подстанция, еще столько же реконструировано с увеличением мощности. Специалисты провели техническое обслуживание оборудования и устранили выявленные дефекты.